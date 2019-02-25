Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 300 ecstasy hap ve 18,62 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 300 ecstasy hap ve 18,62 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kent merkezi ve bazı ilçelere uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip de yapan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu, T.A ve B.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 300 ecstasy hap, 18,62 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Gümüşhane'de satmaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli B.Ç.'nin daha önce benzer suçlardan hapis yattığı ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Polis, Gümüşhane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Kadın Amir, Polislerin Motivasyonu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]