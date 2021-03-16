Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Haplara el koyan ekipler, araçtaki T.A, N.F.N, E.A. ve T.D'yi gözaltına aldı.

Ekipler, arama yaptıkları araçta, uyuşturucu özelliği bulunan 371 sentetik hap ele geçirdi.

Kente uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda durdurdu.

Gümüşhane 'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 371 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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