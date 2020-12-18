Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Y.E.M. ve U.İ.Y'yi satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrarla yakaladı.

Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim