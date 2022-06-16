Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı

16.06.2022 16:59
Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik il merkezindeki 15 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Gümüşhane'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik il merkezindeki 15 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 10 şahsa yönelik 15 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uzun süren takip, çalışma ve yakalamalar neticesinde başlatılan operasyona 10 ekip, 43 personel ve 1 narkotik madde arama dedektör köpeği katılırken operasyonda S.İ ve M.D, M.D., M.O., S.A., E.D., Y.A., C.K., E.K., E.B., C.Ş., E.D. isimli 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 15 adreste narkotik madde arama dedektör köpeğiyle birlikte yapılan aramalarda 3 Kök Hint Keneviri Bitkisi, 2,01 gram Metamfetamin maddesi, 7,94 gram kıyılmış vaziyette Hint Keneviri bitkisi, 0,75 gram Hint Keneviri yaprağı, 5 adet bong diye tabir edilen Metamfetamin içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yakalanan 13 şüpheliden S.İ ve M.D. gözaltına alınırken M.D, M.O., S.A., E.D., Y.A., C.K., E.K., E.B., C.Ş., E.D. isimli şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden M.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı
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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Gümüşhane, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretine darbe: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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