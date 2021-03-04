Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı

04.03.2021 16:25
Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

GÜMÜŞHANE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 1 kişi de kaçtığı cami avlusunda ekiplerce yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A.'yı takibe aldı, kullandığı aracı da merkeze bağlı Gözeler Yaylası'nda durdurmak istedi. Kontrol noktasındaki ekiplerden kaçan F.M.A.'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş bulundu. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada şüpheli F.M.A., cami avlusunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında, bölgede ağaç üzerinde poşet içerisinde 15 gram skunk maddesi, F.M.A'nın ikametinde ise 31 kök kenevir ile 21 kenevir tohumu ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde kenevir yetiştirme düzeneğine de el koydu.Gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M.A.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 399 lira idari para cezası kesilerek, kullandığı araç da trafikten menedildi.


Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı
Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı

Uyuşturucu, Gümüşhane, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:22:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu şüphelisi, cami avlusunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei