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GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ

23.06.2021 16:12

KORONAVİRÜS güncel risk haritasında, en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında 2'nci sırada yer alan Gümüşhane'de aşılama hızı ve tedbirlere uyulmasıyla vakalar düşüşe geçti.

KORONAVİRÜS güncel risk haritasında, en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında 2'nci sırada yer alan Gümüşhane'de aşılama hızı ve tedbirlere uyulmasıyla vakalar düşüşe geçti. Kentte geçen haftaya kıyasla yüzde 40,93'lük düşüşü değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Başer, 'Gümüşhane'de aşılanan kişi sayısı arttıkça vaka sayısı düşüyor' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre açıkladığı, 5-11 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'nin 100 bin kişide 98,80 olan vaka sayısı, 12-18 Haziran haftasının güncel haritasında 57,87'ye geriledi. Aşılama hızı ve alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen kent; güncel risk haritasında, en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında 2'inci sırada yer aldı. Geçen hafta en çok vaka görülen iller genelinde 4'üncü sıradan 27'inci sıraya gerileyen kentte, son 2 haftadır hız kazanan Covid-19 aşı sayısı ise bugün itibariyle 63 bin 120 doza ulaştı.

'AŞI ARTIKÇA VAKALAR DÜŞÜYOR'

Kentte geçen haftaya kıyasla yüzde 40,93'lük düşüşü değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Başer, sevindirici bulduğu tabloyu aşılama oranı ve tedbirlere uyulmasına bağladı. Başer, 'Bu sevindirici haberi, öğrendik. Bunun da en önemli sebebi aşılama. İlimizde aşılama süreci şu anda çok iyi bir durumda günlük 1000 kişi aşılanıyor. Gümüşhane ölçeğinde çok iyi bir rakam. Gümüşhane'de aşılanan kişi sayısı artıkça vaka sayısı düşüyor. Sağlık altyapımız çok yeterli bir durumda. Herkes müracaat ettiğinde aşı yapılabiliyor. Yaş sınırlaması da 25'e çekildi. Artık 25 ve üstündeki bütün vatandaşlar aşılanıyor. Aşı konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı üst seviyede olmasına rağmen istenen seviyede değil. Bu noktada kötü niyetli insanların aşı noktasındaki yönlendirmelerine kulak asmamak gerekiyor. Bu salgın aşı ile aşılacak. Tarihteki bütün salgınlar aşı ile sonlanmıştır' dedi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 40'I AŞILANDI'

Kentin ortalama nüfusunun yüzde 40'ının aşılandığına dikkati çeken Başer, bu hızla gidilmesi halinde 2 ay içerisinde ilde tüm nüfusun aşılanmış olacağını da aktardı. Başer, 'Gümüşhane'de şu an güncel rakamlarla yaklaşık 62 bin civarında bir aşılama gerçekleştirildi. Bu nüfusumuzun yüzde 40'ına tekabül ediyor. Bu oranı yüzde 80'lere çekebilirsek bu beladan kurtuluruz, sevdiklerimizi bu belaya kurban etmeyiz. Devletimizin ve resmi yetkililerin tavsiyeleri dışında hiçbir dış etkene kulak asmamaları gerekiyor. Aşılama Gümüşhane'de diğer illere göre daha iyi. Halkımız yapılan tüm uyarılara riayet etti, kişisel görevlerini de yerine getirdiler. Güvenlik güçlerimiz ve sorumlu kişiler de bu durumu takip ediyor' diye konuştu.

'KURALLARA UYUNCA BU TABLO ORTAYA ÇIKIYOR'

Vaka düşüşünü değerlendiren kent sakini Güven Ülker, 'Gümüşhanelilere bu noktada teşekkür etmek gerekiyor. Kurallara riayet ettiler. Bu kurallara riayet edince bu tablo ortaya çıkıyor. Bu güzel bir gelişme. Başta kamu kuruluşlarıyla birlikte sağlık hizmetlerimizin ve personellerinin de gösterdiği çaba çok değerli. Bundan sonraki aşamada da bu tedbirlerin ciddiyetini koruması gerekiyor. İlimizdeki sağlık çalışanları özveriyle hareket ediyor. Aşılar öncelikli sıraya göre yapıldı şu an daha da yaygınlaştı, halkımızın bu noktada aşıya duyarlılık göstermesi gerekiyor' ifadelerinde bulundu.

GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ
GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ

Hıfzıssıhha Kurulu, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Gümüşhane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık GÜMÜŞHANE'DE VAKA DÜŞÜŞÜNDE 'AŞI' ETKİSİ - Son Dakika


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