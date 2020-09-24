Gümüşhane'de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun - Son Dakika

Gümüşhane'de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında geçtiğimiz hafta açıklanan sigara yasağı ve diğer tedbirlere vatandaşlardan destek geldi.

Geçtiğimiz hafta Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini ve caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasaklamıştı.

Kararın ardından caddelerde özellikle hafta sonları sakinlik yaşanırken, yalnızca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edilen Fatih Parkında ise sessizlik hakim.

Cumhuriyet caddesinde esnaf olan vatandaşlardan Ertürk Yakut, caddelerde sigara içilmesinin yasaklanması ve çay ocaklarıyla kahvehanelerin caddelere masa, sehpa, tabure atmasının yasaklanmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Koronavirüs vakalarının şehrimizde ciddi manada arttığı bugünlerde önlemlerin sıkılaştırılması ve bu hastalığın ortadan kaldırılması hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Biz vatandaş olarak elimizden gelen herşeyi yapacağız ve bu illetin şehrimizin temizlenmesi bizim en büyük arzumuz. Biran önce normal hayata dönüş sağlanmalı. Bunun için vatandaşlar olarak gereken herşeyi yapmamız gerekiyor. Sigara içilmeyecekse caddede içmeyeceğiz. Maskemizi takacağız, sosyal mesafelerimize dikkat edeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Şehirde çay ocaklarından masa ve sandalyelerin kaldırılması konusu yıllardır gündemde olan bir konuydu. Bu da buna bir vesile oldu. Caddeler vatandaşa kaldı. Biz gereken bütün tedbirleri almak, kurallara uymak durumundayız. Bu hastalıktan şehrin kurtulması için gereken ne varsa hep beraber yapmalıyız" dedi.

Bir diğer vatandaş İhsan Ünlü de "Yasaklar bizim için, faydası bize. Ama biz insanoğlu faydalı olan şeyleri biraz garipsiyoruz. Kendi hayatımız için yararlı olan kurallara uyarsak sağlığımız için iyi olur" ifadelerini kullandı.

18 Eylül'de alınan kararla vatandaşların yoğun olarak bulundukları bazı caddelerde, kaldırımlarda, kıraathane, kahvehaneler, çay ocakları gibi işyerlerinin önlerine sehpa, masa, tabure, sandalye koymak suretiyle toplu halde oturarak, çay ve sigara içmek suretiyle maske ve mesafe kuralını ihlal ederek diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskini artırdıkları değerlendirildiğinden pandemi dönemi boyunca il genelinde bulunan kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi işyerlerinin, iş yeri dışına kaldırım, yol, boş alan gibi oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye konulmasının, çay servis yapılması, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu süre içerisinde dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları salgından korumak, daha sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan Fatih Parkı 65 yaş altı vatandaşların kullanımına kapatılarak 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara tahsis edilmiş, sigara içme esnasında maskelerin indirilmesi ve sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskinin artması nedenleriyle il merkezinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında kısıtlanan bu alanlardaki kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca yasaklanmıştı.