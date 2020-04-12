Gümüşhane'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında vatandaşlarca ücretsiz maske dağıtımına devam ediliyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirlerin ilde uygulanmasının ciddiyetle takip edildiğini ve çalışmaların bu doğrultuda yürütüldüğünü belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında maskesiz bulunmanın yasaklandığını anımsatan Taşbilek, vatandaşlara market, cadde ve sokaklarda maske dağıtıma başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane şehir merkezinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, Vefa Destek Grubu görevlileri, sağlık, zabıta ve güvenlik görevlilerinden ücretsiz maskelerini alabiliyor. Vatandaşlarımıza koronavirüse karşı alacakları tedbirlere yönelik bilgilendirmeler yapılıyor. Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, caddeler, tapu başta olmak üzere insan sirkülasyonunun yoğun olabileceği alanlarda salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Kurallara daha fazla dikkat edeceğiz. Zorunlu olmadıkça asla evden çıkmayalım."