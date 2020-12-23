Gümüşhane'de ve Zigana Dağı'nda kar yağışı - Son Dakika

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda araçların karlı yolda ilerlemesi GÜMÜŞHANE - Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz 'e bağlayan 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri