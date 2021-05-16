Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli - Son Dakika

Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli

16.05.2021 14:04
Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli, System.String[]

Gümüşhane'de bol miktarda yetişen ve çeşitli şekillerde tüketilen vişne meyvesinde rekoltenin bu yıl üreticileri sevindirecek şekilde bol miktarda olacağı tahmin ediliyor.

Gümüşhane'de bol miktarda yetişen ve çeşitli şekillerde tüketilen vişne meyvesinde rekoltenin bu yıl üreticileri sevindirecek şekilde bol miktarda olacağı tahmin ediliyor.

Bundan 20 yıl öncesine kadar ağaçtan yapılan tahta kasalarla ve büyük yük kamyonlarıyla Gümüşhane'den başta komşu iller olmak üzere Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Kayseri, Tokat olmak üzere ülkenin birçok yerine gönderilen, suyunun bol olması ve farklı aroması nedeniyle reçel fabrikalarının özellikle tercih ettiği Gümüşhane vişnesi bu yıl üreticileri ümitlendirdi.

Merkeze bağlı Dibekli köyünde yaşayan emekli memur Aydın Bal, zor ve zahmetli olan bu meyvenin yetiştirilmesi sürecindeki meşakkatli yolun sonunda her yıl 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında Gümüşhane'de vişne hasadı yapıldığını söyledi.

Kendisinin bu işi hobi olarak yaptığını, vişnenin toplanmasından, ambalajlanmasından ve pazarlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Bal, vişnenin organik olarak marmelat, reçel, konserve gibi şekillerde değerlendirildiğini ifade etti.

Artık küçük ölçekli işletmelerin vişneyi alıp kendileri işlemek yerine büyük fabrikalardan enzim ve konsantre olarak almak suretiyle ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiren Bal, "Vişne Gümüşhane'de genellikle il merkezi ve ilçe merkezlerinde iç piyasada pazarlanmaktadır. İlimizde yıllarca atıl vaziyette olan Gümüşsu fabrikası eskiden üreticilerimizin güvencesi idi. Şimdi ise Gümüşhane Belediyesi'nin girişimleri ile tekrar işletmeye açılan bu fabrikamızdan bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi üreticilerimizin tüm ürünlerini değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başarılı çalışmalarıyla vişne yetiştiriciliği için uygun olan köylere gerekli fidan desteğini sağladığını dile getiren Bal, "Bunun yanında ceviz yetiştiriciliği, dut yetiştiriciliği ve kaybolmaya yüz tutmuş meyve çeşitlerimizi destekleyen çalışmaları sonucu yine çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bu yılki her çeşit meyve rekoltesinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi ve üreticilerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli
Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli
Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli
Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli

Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de vişne üreticileri sezondan ümitli - Son Dakika Ekonomi


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