Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Yaban Hayatı Unutulmadı

Gümüşhane'de Yaban Hayatı Unutulmadı

1 saat önce

Gümüşhane'de etkisini göstermeye devam eden kış şartları ve yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi.

Gümüşhane'de Yaban Hayatı Unutulmadı, System.String[]
Gümüşhane'de etkisini göstermeye devam eden kış şartları ve yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kentin yüksek kesimlerine yem bırakıldı.

Gümüşhane'de, Gençlik Merkezi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Öğrenciler ve DKMP ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için, doğaya saman, buğday ve çeşitli gıda malzemeleri bıraktı.

'BİLİNÇLİ YEMLEME ÖNEMLİ'

Kentte yaban hayatını korumak için birçok faaliyet gerçekleştiğini söyleyen Gümüşhane Gençlik Merkezi Lideri Yusuf Yıldırım, Kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda bu etkinliğini yapıyoruz. Çünkü yaban hayvanları normal hava şartlarında yemleme etkinliği yaptığımız zaman hazıra alışıyor.Kendileri doğa içerisinde olması gereken beslenmeyi yapamıyor. Bu durum gelişmelerine de katkı sağlamıyor. Bu nedenle özellikle kar yağışının yoğun olduğu zaman besleme yapıyoruz diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Öğrencisi Kübra Yiğit de İlk defa yemleme etkinliğine katıldığını belirtti. Yiğit, Gümüşhane KYK yurdunun bana sağladığı barınma dışında sosyal bir faaliyete katıldığım için çok mutluyum. Gümüşhane'de yaban hayvanlarına bu kadar çok değer verildiğini bilmiyordum. Bu faaliyetle de bunu öğrendim, çok mutluyum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

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