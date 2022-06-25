Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi

25.06.2022 14:45
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle seyir halindeki otomobilde hasar oluştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle seyir halindeki otomobilde hasar oluştu.

Budak köyü girişinde dağdan kopan kaya parçaları kara yolunu trafiğe kapattı.

O sırada yoldan geçen Neşat Gedik'in kullandığı 29 AAN 487 plakalı otomobil, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye belediye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber! Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberi! Doğu Karadeniz'de sel ve heyelanlara karşı 'sünger şehir' önerisi Son dakika haberi! Doğu Karadeniz'de sel ve heyelanlara karşı 'sünger şehir' önerisi
Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:23 Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki otomobile hasar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement