Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Yamaçtan Kopan Kayaların Düştüğü 10 Katlı Binada, Risk Sürüyor İddiası

Gümüşhane'de Yamaçtan Kopan Kayaların Düştüğü 10 Katlı Binada, Risk Sürüyor İddiası

1 saat önce

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada, risk sürüyor iddiası(Tür: Yurt)

Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada, risk sürüyor iddiası

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:06 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel
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