Gümüşhane'de Yamaçtan Kopan Kayaların Düştüğü 10 Katlı Binada, Risk Sürüyor İddiası
1 saat önce
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada, risk sürüyor iddiası(Tür: Yurt)
Gümüşhane
'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada, risk sürüyor iddiası
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:06 Kaynak: DHA
Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum