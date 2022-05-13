Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

13.05.2022 19:37

Gümüşhane'de, UMKE personeline yönelik yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane'de, UMKE personeline yönelik yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde kamp kuran 21 sağlık personeli, 4 eğitmen ve 11 gözlemciden oluşan ekip, teorik ve pratik saha eğitiminin ardından tatbikat yaptı.

Deprem, sel, heyelan, trafik kazası, savaş ve terör saldırısı gibi durumlara yönelik eğitim alan ekip, tatbikatta ise senaryo gereği trafik kazasına karışan yolcu otobüsündeki yaralıların ilk müdahalesini yaparak, acil müdahale alanına sevkini sağladı.

İl Sağlık Müdür Vekili Cemalettin Atalay, gazetecilere, müdürlük personeline yönelik 2022 faaliyet planı kapsamında UMKE Temel Eğitiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "UMKE'ye 21 yeni arkadaşımız katıldı. Onların da eğitim almaları için bu tatbikat gerçekleştirildi. Bunlar gerçeğini aratmayan tatbikatlar. Her an karşımıza çıkabilecek gerçek olaylara hazırlık amacıyla yapılıyor." dedi.

3. Bölge Koordinatörü Serkan Sayar ise Türkiye'de 12 bin gönüllüsü olan UMKE'nin deprem, sel, çığ gibi birçok afet ve acil durumda görev yaptığını anlattı.

UMKE İl Sorumlusu Oktay Özdamar da gerçeğini aratmayan tatbikattaki amaçlarının sahada nelerle karşılaşılabileceğini anlatmak olduğunu vurguladı.

Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
Gümüşhane'de yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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