Gümüşhane'de yasağı delip halay çekenlere 15 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Gümüşhane kent merkezinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ederek yolda halay çeken 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

İl merkezinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gümüşhane- Trabzon karayolunun Özcan Mahallesi, Kale Deresi kavşağında otomobilleriyle gelen araçtan inen 5 kişi yüksek sesle müzik dinleyip, halay çektiği ve ardından uzaklaştığını vatandaşlar 155 Polis İmdat hattına ihbar etti.

İhbarın ardından olaydan 20 dakika sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden B.Ö, G.B, M.K, H.A ve K.C isimli şahısları yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 20'li yaşlardaki gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. - GÜMÜŞHANE