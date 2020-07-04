Gümüşhane'de yaşanan heyelan sonrası 300 metrelik uçuruma sürüklenerek hayatını kaybeden 2 kişi son... - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dün yol çalışması yaptıkları sırada heyelana maruz kalan ve yaklaşık 300 metrelik uçuruma sürüklenerek hayatını kaybeden operatör ve kamyon şoförünün cenazeleri bugün akşam saatlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.



Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi Değirmen Karşısı mezrasına ulaşımı sağlayan yolda dün akşam saatlerinde çalışma yapan ekskavatörün üzerine büyük bir gürültüyle heyelan geldi. İş makinesinin operatörü Şenol Çakmak ve makinenin bölgeye naklini sağlayan kamyon sürücüsü Tekin Şeker de heyelana kapılarak oldukça dik yamaçta yaklaşık 300 metreden dere yatağına sürüklendi.



Olayın duyulmasının ardından hemen bölgeye hareket eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, Jandarma ve vatandaşlarla birlikte 3 saatlik çalışmanın ardından Çakmak ve Şeker'in cansız bedenlerine ulaştı. AFAD ekipleri bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle saatler süren çalışmanın ardından cenazeleri bulundukları yerden dere yatağından güçlükle çıkartarak otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsileri tamamlanan cenazelerin bugün akşam saatlerinde Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi.



Olayda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Şenol Çakmak'ın 4 çocuk babası olduğu, kamyon şoförü Tekin Şeker'in de yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilirken, iki kişinin canına mal olan olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesi hurdaya döndü. Bölgedeki yol çalışmasının mezra sakinleri tarafından özel bir firmaya yaptırılan çalışma olduğu, çalışanların da firmanın görevlileri olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE