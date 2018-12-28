Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

1 saat önce

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başlattığı operasyonda yayla evleri didik didik arandı.

Gümüşhane'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.

HER YERİ DİDİK DİDİK ARIYORLAR

Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.

İşte o operasyondan kareler;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:56 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
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