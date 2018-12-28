Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Yayla Evleri Didik Didik Aranıyor (Arşiv)

Gümüşhane'de Yayla Evleri Didik Didik Aranıyor (Arşiv)

46 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı.

Gümüşhane'de Yayla Evleri Didik Didik Aranıyor (Arşiv), System.String[]
GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor. - Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:56:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Yayla Evleri Didik Didik Aranıyor (Arşiv)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]