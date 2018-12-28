Gümüşhane'de Yayla Evleri Didik Didik Aranıyor (Arşiv)

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı.

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.



Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor. - Şhane

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