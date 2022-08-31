Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi

31.08.2022 14:58
Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi

Gümüşhane'de yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Gümüşhane'de yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Merkeze bağlı Sarıtaş Yaylası'nda Hamdiye Aksoy, dün aniden rahatsızlandı. Aksoy'un yakınları durumu 112 Acil Servise bildirerek yardım istedi.

Bölgeye ulaşımın hızlı sağlanması amacıyla yaylaya helikopter ambulans gönderildi. Felç geçirdiği belirlenen 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren helikopter ambulansın, 23-30 Ağustos tarihleri arasında il içi ve il dışından 5 hastanın naklini gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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