GÜMÜŞHANE'DE YAYLALARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA TEDBİRLER ARTIRILDI - Son Dakika

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, Türkiye'de, nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte yayla hareketlerinin, vaka sayısını arttırdığını belirterek "Yayla giriş çıkışlarına jandarma ekipleri konuşlandırıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'de vaka sayısı, 100 bin kişide 163,72'den 162,32'ye düştü. Bu gerilemeye rağmen Gümüşhane yine Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu.

'YAYLA ZAMANI HAREKETLİLİKLER ARTACAK'

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, Gümüşhane'de yayla faaliyetlerinin arttığını belirterek giriş ve çıkışlara jandarma ekibi görevlendirildiğini söyledi. Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Gümüşhane'deki vaka yüksekliğinin sebebi nüfus oranımızın düşük olması. Bunun dışında bizdeki vaka sayılarının yüksek olmasının sebebini biz aslında Kürtün ilçemizdeki yayla hareketliliğine bağlıyoruz. Özellikle komşu ilimiz Giresun ilçesinden Kürtün ilçesine çok yoğun göçler oluyor. Bu nedenle bulaş hareketlerimiz çok fazla artmış durumda. Tabii yayla zamanı, bu hareketlilikler daha da artacak gibi görünüyor. Yazla birlikte şehir dışındaki gurbetçilerimizin gelmesiyle de bu vakalarda artışlar görüldü. Bayramlaşmanın sonucu da istatistiksel olarak sonuçlarımıza yansıdı. Fakat ben 14 gün sonra Gümüşhane ilinin alt sıralara gerileyeceğini düşünüyorum. Aldığımız tedbirler bu süre zarfında etkilerini gösterecek" dedi.

'JANDARMA EKİPLERİ DEVREDE'

Gümüşhane Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Gümüşhane yaylalarının giriş ve çıkışlarına jandarma ekiplerinin konuşlandırıldığını ve denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, şunları söyledi:

"Gümüşhane Valiliği ve kurul olarak toplantılarımızı yaptık, görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 1'inci sırada olmamızdan dolayı çok sıkı toplantılar yapıyoruz. Gümüşhane Valimiz Kamuran Taşbilek, bu noktada yayla giriş çıkışlarına ve kilit noktalara Jandarma ekiplerinin konuşlanmasını istedi. Bu noktada kontroller başlamış durumda. Yaylalara giriş çıkışlarda sıkı tedbirler aldık ve kontrolleri sıklaştırdık. Şehirde de bu noktada kontroller devam ediyor. İnsanların sosyal hayatlarını bozmadan tedbirleri sıklaştırmaya çalışıyoruz. Karadeniz yapılanmasında, iller arasında kısa mesafeler var. Bu nedenle giriş çıkışımız fazla oluyor. Bu noktada da Kürtün ilçemizde bu hareketlilik çok fazla. Biz kurul olarak bu yaylalara en çok Giresunluların geldiklerini saptadık ve vakaların artış sebebi de bu" diye konuştu.

'TAM BİR KAPANMAYLA SORUN ÇÖZÜLÜRDÜ'

Şehre giriş çıkışların yasaklanması gerektiğini savunan Raif Yalçın, "Artışın birinci sebebi şehirlerarası göç. Bu şehrin yüzde 60'ı dışarıda. Bu noktada şehre giriş çıkışlar yasaklandığı zaman sorun çözülür. Tam bir kapanmayla bu sorun çözülürdü. HES koduyla vatandaşlar kontrol edilip şehre sokulabilirdi. Kürtün ve Şiran ilçesinden gelenler hep şehir dışından geliyor, vakaların en çok olduğu yerler burası. Devletin sokağa çıkma yasağını buralarda 15 gün uzatması lazımdı" ifadelerini kullandı.

Hatice Nas ise," Vaka sayısının artmasının en büyük sebebi milletin ayarsızlığı. Biraz dikkat etseler bu virüs artmaz. Herkes köyüne gidiyor, dışarıdan adamlar geliyor. Burada yoksa bile dışarıdan getiriyorlar. Tedbirlere dikkat etmek gerekiyor, herkes evinde oturacak" dedi.