Gümüşhane'de yaylaya Rus insansız hava aracı düştü - Son Dakika
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Gümüşhane'de yaylaya Rus insansız hava aracı düştü

22.06.2022 13:00
Gümüşhane'de yaylaya Rus insansız hava aracı düştü

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kırsal alanda Rusya'ya ait olduğu belirtilen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kırsal alanda Rusya'ya ait olduğu belirtilen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Köylülerin bulduğu araç, güvenlik güçleri tarafından alınıp incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Kürtün ilçesi Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsal alanda kayalık bölgede, köylüler, hasarlı insansız hava aracı olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, inceleme başlattı. İlk incelemelerde silahsız İHA'nın Rus yapımı keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi olduğunu belirlendi. Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınıp kapsamlı incelenmesi için Ankara'ya gönderildi. İHA'nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopması sonucu yöneldiği Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İnsansız hava aracının dün yaylada vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirterek ilgili birimlerin incelemesinin ardından Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Vali Taşbilek, İHA'nın ne zaman ve nasıl düştüğünün araştırıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

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