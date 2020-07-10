Gümüşhane'de yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiran ilçesinin Konaklı köyünde kırsaldan topladıkları mantarları pişirerek tüketen Abdulsamet (76) ve Firuze İçimli (65) ile Gülsevim (58) ve Hatice Doğan (43) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarınca olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişiler, buradaki ilk müdahalenin ardından getirildikleri Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zehirlendikleri belirlenen kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.