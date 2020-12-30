Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek - Son Dakika

Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

30.12.2020 22:39
Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek, System.String[]

Gümüşhane'de 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Gümüşhane'de 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Kurulda, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, 1 Ocak'ta cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek namazlarına kılabilecek.

Ayrıca, bundan sonra hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan ve cuma namazı kılmak isteyen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma saatinin cuma namazı bitimine kadar uzatılması, 20 yaş altındaki gençlerin ise sokağa çıkış saatinin cuma namazına gidebilecekleri şeklide öne alınabilmesine karar verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Suriye'de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma
Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti         
22:46
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı Fatih Karagümrük, Norveçli Eggen Hedenstad'ı gündemine aldı         
21:57
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak         
21:19
Kan donduran anne cinayetinde şoke eden detay! Şizofreni hastası oğlu, olaydan 15 gün önce kullandığı ilaçları kesmiş Kan donduran anne cinayetinde şoke eden detay! Şizofreni hastası oğlu, olaydan 15 gün önce kullandığı ilaçları kesmiş         
20:19
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 22:55:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei