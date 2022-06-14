İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan keçiler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Hisarcık, Torul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu - Son Dakika

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