Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı

30.09.2022 19:48

Gümüşhane'de yiyecek bulmak için kent merkezine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane'de yiyecek bulmak için kent merkezine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane Üniversitesinde görevli Hakan Aydın, merkeze bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde ana yol üzerinde ayı olduğunu fark etti.

Aracını park eden Aydın, ayının yolda yürüdüğü anları bir süre cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, ayının yoldan geçen araçların korna çalmasının ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Aydın, şunları kaydetti:

"Aracımı park ederek ayının ana yol üzerinde yürüdüğü anları cep telefonuyla çektim. Ayı yoldan geçen araçların korna çalmasının ardından yoldan çıkarak Harşit Çayı'na indi. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şehir merkezinde ayı gördüğüm için çok şaşırdım."

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Kaynak: AA

Gümüşhane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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