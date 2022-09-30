"Aracımı park ederek ayının ana yol üzerinde yürüdüğü anları cep telefonuyla çektim. Ayı yoldan geçen araçların korna çalmasının ardından yoldan çıkarak Harşit Çayı'na indi. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şehir merkezinde ayı gördüğüm için çok şaşırdım."

Kaynak: AA

Gümüşhane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de kent merkezine inen ayının görüntüleri kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.