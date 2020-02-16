Gümüşhane'de yoğun kar mesaisi - Son Dakika
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Gümüşhane'de yoğun kar mesaisi

6 saat önce

GÜMÜŞHANE'de, çığ düşmesi sonucu kardan kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin uzun uğraşları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de yoğun kar mesaisi, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de, çığ düşmesi sonucu kardan kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin uzun uğraşları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede 1 haftadır etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayanların hayatını olumsuz etkiledi. Çığ düşmesi sonucu kapanan merkeze bağlı Aşağı ve Yukarı Yuvalı köylerinin yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, seferber oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu köy yollarının tamamı, ulaşıma açıldı. Sürekli çığ düşen bölgeyi bilen, afet konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yolda kardan devasa tüneller oluştu. Yolun açılmasıyla birlikte rahat nefes aldıklarını kaydeden Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu, yoğun çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür etti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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