Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Yukarı Kulaca köyü karantinaya alındı - Son Dakika
Gümüşhane'de Yukarı Kulaca köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.
Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, " Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi