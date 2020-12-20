Gümüşhane'de yürek ısıtan "Gönül Pınarı" projesiyle bedenler de ısınacak - Son Dakika

Gümüşhane'de yürek ısıtan "Gönül Pınarı" projesiyle bedenler de ısınacak

20.12.2020 12:47
Gümüşhane'de yürek ısıtan

Gümüşhane'nin Torul Belediyesince başlatılan "Gönül Pınarı" projesiyle giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gümüşhane'nin Torul Belediyesince başlatılan "Gönül Pınarı" projesiyle giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir, proje kapsamında açılan mağazada gazetecilere, "Gönül Pınarı" projesi çerçevesinde ilçe merkezinde 4 noktaya giysi kumbarası koyduklarını söyledi.

İnsanların evlerinde kullanmadıkları giysi, çanta, çocuk ve okul kıyafetlerini giysi kumbaralarında toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, "Bu zamana kadar Torul merkeze 4 adet kumbara kurduk. Vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği projede kumbaralarımız yetersiz kaldı. 4 kumbara daha alıp diğer mahallelerde kuracağız. Yaklaşık 20 günde 2 bin parça ürün geldi. Bundan sonra inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz." dedi.

Özdemir, kumbaraları açtıklarında üzerinde etiketi duran ürünlerle de karşılaştıklarına işaret ederek, kumbaraya ağırlıklı olarak çocuk kıyafeti bırakıldığını gözlemledikleri aktardı.

Torul'un 37 köy ve 8 mahallesi olduğunu kaydeden Özdemir, projeden Torul'da yaşayan köyler dahil herkesin istifade edeceğine dikkati çekti.

Özdemir, yarından itibaren ihtiyaç duyan kişilerin Gönül Pınarı adını verdikleri mağazadan kıyafet alabileceklerini belirterek, gelemeyen ve talep eden kişilere ise belediye ekiplerinin kıyafet götüreceğini söyledi.

Özdemir, bu kişiler için ekiplerin liste oluşturduğunu ifade ederek, "Biz onlara ulaşmayı temenni ediyoruz. Hepsine Allah nasip ederse bu gerekli malzemeleri ulaştıracağız. Halkımızdan desteğe devam etmelerini rica ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin de çekinmeden ihtiyaçlarını buradan karşılamalarını istirham ediyorum." diye konuştu.

Gümüşhane, Evren, Çocuk, Torul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de yürek ısıtan 'Gönül Pınarı' projesiyle bedenler de ısınacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor
Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak         
12:54
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 13:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de yürek ısıtan "Gönül Pınarı" projesiyle bedenler de ısınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei