Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek - Son Dakika
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Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

16.02.2021 21:56

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek - Son Dakika
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