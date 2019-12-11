Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Gümüşhane'de zift tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de zift tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakale köyünde, Denizhan Odabaşı yönetimindeki 06 JRV 73 plakalı boş zift tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Odabaşı'ya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kaza nedeniyle Gümüşhane- Bayburt kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

Yangın riskine karşı önlem alan Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gümüşhane, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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