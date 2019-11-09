Gümüşhane define kazısı için dipsiz göl'ün suyu tahliye edildi

Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile büyüleyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında var olduğu iddia edilen altın aranıyor.

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazı da suyu tahliye edilen göl alanı iş makineleri ile kazıldı. 5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor. Jandarma görevlileri kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Kazının ardından göl su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

GÖLDE DEFİNE ARIYORLAR DİYE DUYDUM

Taşköprü Yaylası'nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi.

Gölde ne arandığını bilmediklerini ifade eden Nuriye Dervişoğlu, 'Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana 'su arıyoruz' diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Bende onlara 'gölü kapatın' dedim. Ne olacak bilmiyorum dedi. Ömer Bilgin de 'Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar diye konuştu. Ali Bilgin ise Gölde define arıyorlar diye duydum dedi.

TARİHÇİ ÜÇÜNCÜOĞLU O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Üçüncüoğlu, Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi sırasında o bölge kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı içinde çok fazla dedikodu olması normal.Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor dedi.