Üye Girişi
GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor

01.02.2022 12:38

Gümüşhane'de 2019'dan itibaren hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'de 2019'dan itibaren hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine, yapımına 2017'de başlanan Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin 2019'da tamamlandığını söyledi.

Hasanbey Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin metrekare alana kurulu barınağın ihale bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğunu belirten Çimen, Tarım ve Orman Bakanlığının barınağa yüzde 40 katkı verdiğini ifade etti.

Çimen, barınağın şehrin en güzel noktasında ve güneşin en bol olduğu yerde yapıldığına dikkati çekerek, 3 yıldır sokak hayvanlarına hizmet verildiğini aktardı.

Her yıl 3'ü veteriner hekim 7 personelle yaklaşık 500 sokak hayvanın bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığını kaydeden Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında başıboş ve bakıma muhtaç hayvanları barınağımıza alıp kısırlaştırma operasyonları yapıyoruz. Daha sonra kuduz ve uyuz aşıları yapılıyor. Hayvan barınağımızda kedi, köpek kabulü ve bunun yanında da hayvan sahiplendirmeyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Hayvanlar kısırlaştırılıp gerekli aşı ve küpelemeleri yapıldıktan sonra barınakta 15 gün süreyle kontrol amaçlı tutuluyor."

Başkan Çimen, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının, belediyenin yem desteğinin yanı sıra hayvanseverlerin yardımları ile restoran ve yurtlardan aldıkları yemek artıklarıyla sağlandığını da kaydetti.

Rehabilitasyon merkezi içinde hayvan mezarlığı da yapıldığını belirten Çimen, hayvanların öldüğü zaman buraya gömüldüğünü söyledi.

Yasaklı ırk köpekler hayat boyu bakılıyor

Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Uğur Bilgiç ise topladıkları bakıma muhtaç sokak hayvanlarını 15 günlük karantina sürecine tabi tuttuklarını ifade ederek, "Hayvanların herhangi bir rahatsızlığı yoksa kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz. Bunu takip eden 15 günlük süreçte sahiplendirebiliyorsak sahiplendiriyoruz, sahiplendiremiyorsak kanun çerçevesinde aldığımız bölgeye bırakıyoruz." dedi.

Barınakta 4 yasaklı ırk köpek bulunduğunu kaydeden Bilgiç, "Bunlarda da eğer hayvan sahibi bakımı devam ettirecekse kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Eğer hayvan sahiplenilmeyecekse barınağa bırakılıyor, kısırlaştırma işleminin ardından bu hayvanlar ölene kadar barınakta bakılıyor. Bu süreçten sonra bu ırklara herhangi bir sahiplendirme programı uygulanmıyor." diye konuştu.

GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor
GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor
GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Barınakta her yıl yaklaşık 500 sokak hayvanının bakımı yapılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement