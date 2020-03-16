Gümüşhane'deki camilerde cemaatsiz namaz kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'deki camilerde cemaatsiz namaz kılındı - Son Dakika

Gümüşhane'deki camilerde cemaatsiz namaz kılındı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağının duyurulmasının ardından Gümüşhane'de ilk kez camilerde cemaatle namaz kılınmadı.

Gümüşhane'deki camilerde cemaatsiz namaz kılındı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağının duyurulmasının ardından Gümüşhane'de ilk kez camilerde cemaatle namaz kılınmadı.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'de de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için Diyanet İşleri Başkanlığınca bugün açıklanan kararlar Gümüşhane'de uygulanmaya başladı. Alınan tedbirler kapsamında salgın hastalık riski sona erinceye kadar cami ve mescitlerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı, cuma namazlarının kılınmayacağı, camilerde ezanların okunmaya devam edileceği, isteyen vatandaşların namazlarını tek başına kılabilmeleri için din görevlileri nezaretinde camilerin açık tutulacağı konusunda her cami kapısına vatandaşları uyarıcı notlar asıldı ve din görevlileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Merkez Kemaliye Camii'nde de din görevlileri tarafından uyarıları içeren not kağıtları caminin giriş noktalarına asılırken, ezan okunduktan sonra birlikte namaz kılmayı bekleyen vatandaşlar görevliler tarafından namazları tek başına kılmaları konusunda uyarıldı.


"Dünyanın başında büyük bir bela dönüyor"


Cami cemaatinden Mustafa Akbulut, hayatı boyunca böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Dünyanın başında büyük bir bela dönüyor. İnşallah kazasız belasız bunu atlatırız. Allah bizi bir şeyle terbiye ediyor. Cemaatle namaz kılamadığımız için çok üzüldük ama gerekliydi" dedi.


"Burası cami, hijyenik bir yer"


Alaattin Yücel adlı vatandaş ise, kararın kendisine tuhaf geldiğini belirterek, "Cemaatsiz namaz kıldık, alışılmadık ve tuhaf bir durum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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