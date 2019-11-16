Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonu için çalışma yapılacak
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Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonu için çalışma yapılacak

6 saat önce

Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığını, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonu için çalışma yapılacak, System.String[]

Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığını, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içinde bulunan yerde verilmiş olan ruhsata bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ve sonrasında basın yayın organlarında çeşitli haberler ve yorumlar yer aldığı belirtildi. Söz konusu define arama izniyle ilgili olarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, kazı yapılması talep edilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yukarıda arz edilen ilgili kurumların, belirtilen alanın tarihi, arkeolojik ve doğal sit dışında olduğu çerçevesindeki görüşleri akabinde, define aranacak yerin, 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığı hususlarında arkeolog ve uzman tarafından yapılan tespit akabinde ilgili müdürlükçe Define Arama Ruhsatı düzenlenmiştir. Define Arama Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde tespit yapan ve bu tespiti uygun bularak define arama ruhsatı düzenleyenler hakkında, mevzuat kriterlerine uygunluk tespiti ve kazının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenen raporun hazırlanmasındaki özensizlik ve ruhsat düzenlenmesi nedenleriyle Valiliğimizce ve ilgili Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, gölün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığına işaret edilerek hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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