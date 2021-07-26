Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nı bayram tatilinde 15 bini aşkın kişi ziyaret etti - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde 15 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamakları gibi çok sayıda farklılığın yer aldığı mağara, tatil süresince 15 bin 500 kişiye adeta görsel şölen sundu. Ziyaretçiler 15'er kişilik gruplar halinde 10'ar dakika süreyle Karaca Mağarası'nı gezme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Ahmet Burak Dinç, Karaca Mağarası'nı görmek için Gebze'den geldiğini söyledi.

Karaca Mağarası'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Dinç, "Buraya yıllardır gelmek istiyorduk. Karaca Mağarası'nın önemini biliyorduk. Milyonlarca yılda çeşitli minerallerden oluşan bir yer. Daha önce çeşitli kitaplarda okumuştum Karaca Mağarası'nı." dedi.

Dinç, mağaranın içindeki ortamın çok güzel olduğuna işaret ederek, "Işıklar, mineraller, kayaçlar harikaydı. Beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Buranın gelmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ramazan Aydoğan ise Karaca Mağarası'nın ülkenin için çok önemli bir turizm değeri olduğunu vurguladı.

Mağarayı çok beğendiğini dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Ben İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyorum, Karaca Mağarası'nı çok övdüler, ben de gelip gördüm. Söyledikleri kadar varmış. Çok beğendik, burası ülkemiz için çok önemli bir değer. Ben vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum, gelsinler, görsünler. Böyle değerli yerleri çocuklarımızın da bilmesini isterim"

Sakarya'dan gezmek için bölgeye gelen Suzan Odabaş da "Karaca Mağarası gerçekten çok güzel, burayı da ilk defa gezdim. Herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.