Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü - Son Dakika

Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü

6 saat önce

Gümüşhane'de 6 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan pazarlamacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü, System.String[]

Gümüşhane'de 6 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan pazarlamacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde bir markete ürün pazarladıktan sonra yolun karşısına geçtiği sırada otomobilinin çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Şeremet, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Karaer Mahallesi İnönü Caddesi'nde 16 Aralık'ta, R.C'nin kullandığı 29 AD 952 plaka otomobil, marketten çıkan pazarlamacı Şeremet'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Şeremet, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Gümüşhane, Şeremet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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