Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi
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Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi

15 dakika önce

Gümüşhane Valiliğince, Dibekli köyündeki zehirlenme vakalarıyla ilgili olarak, "Bugün saat 16.00 itibarıyla hastaneye başvuran hasta sayısı 138 olup, bu kişilerden biri yatarak tedaviye alındı.

Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi, System.String[]
Gümüşhane Valiliği, Halkla İlişkiler, Gümüşhane, Güncel
Gümüşhane Valiliğince, Dibekli köyündeki zehirlenme vakalarıyla ilgili olarak, "Bugün saat 16.00 itibarıyla hastaneye başvuran hasta sayısı 138 olup, bu kişilerden biri yatarak tedaviye alındı. Diğer hastaların, tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dibekli köyünde şebeke suyunun kirlenmesi nedeniyle su sanitasyon çalışmalarına bugün de devam edildiği belirtildi.
İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda E.coli ve koliform bakteriye rastlanması nedeniyle sondaj kuyu suyunun devre dışı bırakıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diğer kaynak ana su deposu verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi, temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaputaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlarla şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı. Bugün saat 16.00 itibarıyla hastaneye başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bu kişilerden biri yatarak tedaviye alındı. Diğer hastaların, tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:16 Kaynak: AA
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