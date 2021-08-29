Gümüşhane'deki trafik kazalarında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile eşi Saniye (38), Ömer Aziz (10), Onur Elyasa (7) ve Fatmanur Aktaş (2) yaralandı.

Gümüşhane 'de meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var