Gümüşhane'nin Torlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurarak arama yaptı.
Aracın arka koltuğuna gizlenmiş 36 tablet halinde toplam 499 sentetik ecza hap ile 10.87 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobildeki T.T. ile S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika