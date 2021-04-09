Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobildeki T.T. ile S.K. gözaltına alındı.

Aracın arka koltuğuna gizlenmiş 36 tablet halinde toplam 499 sentetik ecza hap ile 10.87 gram bonzai ele geçirildi.

Samsun 'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili ilçe girişinde durdurarak arama yaptı.

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