Gümüşhane'den 11 ayda 35,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Gümüşhane'den 11 ayda 35,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

23.12.2020 15:37
Gümüşhane'den 11 ayda 35,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Gümüşhane'den yılın ocak-kasım döneminde 17 ülkeye 35 milyon 385 bin 969 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gümüşhane'den yılın ocak-kasım döneminde 17 ülkeye 35 milyon 385 bin 969 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yılın 11 ayında yapılan ihracatın 1 milyar doları aştığını söyledi.

Gümüşhane'nin de sorumluluk alanlarındaki illerden biri olduğuna işaret eden Kalyoncu, "Gümüşhane'den yılın ocak-kasım döneminde 17 ülkeye 44 bin 499 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 35 milyon 385 bin 969 dolar kazanç sağlandı." dedi.

Kalyoncu, Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika ve Güney Kore Cumhuriyeti'nin de en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğuna dikkati çekerek, "Çin Halk Cumhuriyeti'ne 11 ayda 15 milyon 143 bin 10, Bekçika'ya 12 milyon 805 bin 267 ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne 4 milyon 425 bin 545 dolarlık ihracat yapıldı." diye konuştu.

Söz konusu dönemde 3 sektörden ihracat gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, maden ve metaller sektörünün ilk sırada yer aldığını aktardı.

Kalyoncu, Gümüşhane'den bu dönem 34 milyon 250 bin 386 dolarlık maden ve metaller, 1 milyon 97 bin 530 dolarlık ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile 38 bin 53 dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı yapıldığını kaydetti.

Gümüşhane, İhracat, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'den 11 ayda 35,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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