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Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları

04.01.2022 17:09

Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları Gümüşhane'de bugün öğleden sonra aniden bastıran ve lapa lapa gerçekleşen kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bugün öğleden sonra aniden bastıran ve lapa lapa gerçekleşen kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan ve iri iri yağması nedeniyle seyir zevki oldukça yüksek olan kar yağışında vatandaşlar sevdikleriyle birlikte yol ve caddelerde yürüyüş yaparken, çocuklar her zamanki gibi kartopu oynayarak anın tadını çıkardı.

Kısa sürede kenti beyaza bürüyen yağışla birlikte objektiflere kartpostallık görüntüler yansırken vatandaşlar da görsel şölen sunan yağışta bol bol fotoğraf ve video çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Yaşanan kuraklığa çare olması için "Daha çok kar yağsın" diye dua eden vatandaşlardan Yakup Muş, "Eskiden çok kar yağardı Gümüşhane'ye. Suyumuz da bol olurdu. Şimdi yağmayınca sular kesilmeye başladı. İnşallah sularımız da bundan sonra bollanır" dedi.

Bir başka vatandaş Elif Karabulut ise "İnşallah daha çok yağar. Sularımız gece gündüz kesiliyor kuraklık ve küresel ısınma yüzünden. Her taraf kar dolarda sularımız artar inşallah" temennisinde bulundu.

Kar yağışının her manada güzellik olduğunu dile getiren Gözde Kaplan da "Karın yağması her anlamda iyi. Kuraklık olmaz inşallah. İnsanların suya fazlasıyla ihtiyacı var bu dönemde. Hem yazın kuraklığın açığını kapatmak hem de yeni dönemde susuzluğu önlemesi için kışın kar yağması çok faydalı oluyor" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları
Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları
Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları

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Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'den kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika


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