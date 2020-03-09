Gümüşhane'den muhteşem dolunay fotoğrafları - Son Dakika
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Gümüşhane'den muhteşem dolunay fotoğrafları

6 saat önce

Gümüşhane'de kentin simgelerinden olan Kuşakkaya zirvesinin arkasından doğan dolunayın muhteşem görüntüsü Metin Aydın tarafından fotoğraflandı.

Gümüşhane'den muhteşem dolunay fotoğrafları, System.String[]

Gümüşhane'de kentin simgelerinden olan Kuşakkaya zirvesinin arkasından doğan dolunayın muhteşem görüntüsü Metin Aydın tarafından fotoğraflandı.


Dünyanın uydusu olan ayın dolunay evresindeki hali Gümüşhane'de son günlerde kentin simge zirvelerinden Kuşakkaya arkasından doğuyor.


Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntülerde devasa büyüklüğe ulaşan ay fotoğraflarını çeken Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi fotoğrafçı Metin Aydın, çektiği bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Gümüşhane'de yüksek zoom kapasiteli makinesiyle 3 yıldır doğa ve manzara fotoğrafları çeken Aydın, doğayı çok sevdiğini ve gördüğü güzellikleri ölümsüzleştirmek ve diğer insanların da görmesi için paylaşmak amacıyla bol bol fotoğraf çektiğini söyledi.


Daha önce çektiği "Beyaz gelincik" fotoğraflarıyla ülke genelinde adından söz ettiren Aydın, son olarak dolunay evresinde çektiği ay fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Fotoğraf çekmek için ayın evrelerini hemen hergün gözlemlediğini, ay fotoğraflarını sosyal medyaya attıktan sonra genelde olumlu tepkiler aldığını, bazen de "Photoshoplamı mı yaptın?" yorumlarına maruz kaldığını kaydeden Aydın, "Gümüşhaneli değilim ama 3,5 yıldır GÜDAK kulübü sayesinde Gümüşhane'yi dağ, bayır gezerek coğrafyasını tanıma imkanı buluyoruz. Katıldığım bu doğa yürüyüşlerinde de bol bol fotoğraf çekerek Gümüşhane coğrafyasının tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyorum. Son olarak dün akşam çektiğim dolunay fotoğrafları da yoğun ilgi gördü. Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığım fotoğraflar çok sayıda beğeni, paylaşım ve yorum aldı" dedi. - GÜMÜŞHANE

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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