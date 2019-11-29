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Gümüşhane'den Trabzon'a Çakırgöl reddi

6 saat önce

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çakırgöl ve Gırlavu derelerinden içme suyu talebini Gümüşhane il ve köylerinin içme suyu ihtiyacını düşünerek uygun görmedi.

Gümüşhane'den Trabzon'a Çakırgöl reddi, System.String[]

Gümüşhane İl Genel Meclisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çakırgöl ve Gırlavu derelerinden içme suyu talebini Gümüşhane il ve köylerinin içme suyu ihtiyacını düşünerek uygun görmedi.


İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının son gününde geçtiğimiz ay gündeme gelen ve 3 komisyona gönderilen Çakırgöl ve Gırlavu derelerinden içme suyu talebi konusunu görüştü.


İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım Hizmetleri Komisyonuna havale edilen konuyla ilgili komisyon üyeleri yaptıkları çalışmayı İl Genel Meclisine sundu.


"Gırlavu deresinde halen aktif olarak kullanılan su alma yapısı var"


İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mihdat Uçan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bağlılarının su ihtiyacını gidermek üzer Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yağlıdere ve Çorak köyleri sınırlarında bulunan Çakırgöl ve Gırlavu derelerinden içme suyu talebiyle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Merkez Yağlıdere köyü sınırları içerisinde bulunan Gırlavu deresinde halen aktif olarak kullanılan su alma yapısının bulunduğu görülmüş, Gırlavu deresinde saniyede 30 litre civarında su bulunduğu, bu suyun saniyede 20 litrelik kısmının Trabzon'a daha önceden alındığını, kalan kısmın ise dere yatağına aktığı görülmüştür" dedi.


"Gümüşhane'nin ciddi su ihtiyacı olması nedeniyle talep uygun görülmemiştir"


Uçan, Gırlavu deresinden talep edilen saniyede 60 litrelik suyun asgari debi mevsiminde karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Söz konusu derenin bulunduğu su havzası İl Genel Meclisi'nin 12 Haziran 2019 tarih ve 58 nolu kararı ile Gümüşhane merkez köylerinin ve Çakırgöl Turizm Merkezinin su ihtiyacını karşılamaık üzere su toplama havzası olarak ilan edilmiştir. Aynı zamanda bölge turizm merkezi olarak da tescillenmiştir. Mevcut konumu itibariyle Gümüşhane ilinde ciddi boyutta su ihtiyacı bulunması nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca talep edilen su kaynaklarının ilimiz ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda bu talebin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır" diye konuştu.


Diğer komisyonlardan da aynı şekilde görüş bildirmesinin ardından yapılan oylamada teklif oy birliğiyle reddedildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:33 Kaynak: İHA
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