Son Dakika › Güncel › Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma... - Son Dakika
Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma...
6 saat önce
GÜMÜŞHANE Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı-2
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor