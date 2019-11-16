Son Dakika Haberleri: Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma...
Son Dakika Güncel Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma... - Son Dakika

Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma...

6 saat önce

GÜMÜŞHANE Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı-2.

GÜMÜŞHANE Dipsiz Göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatıldı-2

Gümüşhane dipsiz göl'de sorumlular açığa alındı, alanın eski haline getirilmesi için çalışma...

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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