GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz 'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Karlı bir sabaha uyanan kentte ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmazken Gümüşhane Belediyesi ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Karlı cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar

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