GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
18.01.2021 10:56
Gümüşhane'nin karlı kent manzarası Karayolundan geçen araçlar Karlı cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini gösterdi.
Gümüşhane'nin karlı kent manzarası
Karayolundan geçen araçlar
Karlı cadde ve sokaklarda yürüyen insanlar
Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları GÜMÜŞHANE - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Karlı bir sabaha uyanan kentte ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmazken Gümüşhane Belediyesi ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.
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