(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi - Son Dakika

(GÜMÜŞHANE - ek) Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

GÜMÜŞHANE - Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Şiran İlçe Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.

O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.