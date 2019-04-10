Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi
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Gümüşhane'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:49 Kaynak: DHA
'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.
Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon
'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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