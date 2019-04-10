Gümüşhane
Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi
Polis haftasında kalp krizi geçiren müdür yardımcısının hayati riski devam ediyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Haftası
etkinliklerinin ardından kalp krizi geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), Trabzon
'a sevk edildi. Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikteki görevi nedeniyle Polis Evi'nde bulunduğu sırada fenalaştı.
112 Acil Servise bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.
Burada yapılan müdahalelerle duran kalbi çalıştırılan Pehlivan, Trabzon Medical Park
hastanesine sevk edildi. Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından Vali Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
hastaneye gelerek Pehlivan'ın sağlık durumunu takip edip yetkililerden bilgi alırken, çok sayıda emniyet görevlisi de olayın ardından kan ihtiyacı olması ihtimaline karşı hastane bahçesinde uzun süre bekledi.
İzmirli olan 2 çocuk babası 2.Sınıf Emniyet Müdürü Pehlivan'ın 8 ay önce Gümüşhane'de görevine başladığı öğrenildi.