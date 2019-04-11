Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi

32 dakika önce

GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - Şhane
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:15 Kaynak: DHA
Polis, Kalp Krizi, Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]