Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kalp Krizi Geçirdi

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kalp Krizi Geçirdi

1 saat önce

Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), kalp krizi geçirerek hastaneye kadırıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), kalp krizi geçirerek hastaneye kadırıldı.

Bugün, kentte Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan 2'inci sınıf emniyet müdürü Pehlivan, akşam saatlerinde Polis Evi'nde fenalaştı.

Çevredeki meslektaşlarınca olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın duran kalbi, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Pehlivan, ambulansla Trabzon Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da hastaneye gelerek yetkililerden Pehlivan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:40 Kaynak: AA
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